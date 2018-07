Após 1º dia de treinos, pilotos reclamam da falta de aderência em pista no México O primeiro dia oficial de Fórmula 1 no México após 23 anos - a última corrida aconteceu em 1992 - foi de treinos livres e muita reclamação dos pilotos. Todos mostraram enorme preocupação com os freios e com a falta de aderência da pista do novo autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. E a altitude de mais de 2,2 mil metros da capital mexicana também é um temor para a corrida de domingo.