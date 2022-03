Após 2 anos, Stock Car volta a ter a presença de público na etapa de Goiânia

Cerca de dois anos depois, o público estará presente em uma etapa da Stock Car novamente.Na corrida deste fim de semana (19 e 20), realizada em Goiânia, a maior categoria do automobilismo brasileiro poderá ter 60% das arquibancadas ocupadas. Essa é a primeira vez que os torcedores poderão estar no autódromo de Goiás desde o início da pandemia.

De acordo com o regulamento da Stock Car para a temporada de 2022, a presença de público é definida de acordo com as restrições sanitárias de cada cidade e estado. Com isso, a etapa de Goiânia terá 60% da capacidade do autódromo liberada.

Para poder ir para a arquibancada, todas as pessoas acima de 12 anos precisam comprovar que estão com esquema vacinal contra a Covid-19 completo. Além disso, existe a possibilidade de apresentar o teste RT-PCR ou ainda o teste rápido de antígeno para SARS-CoV 2 com resultado negativo, realizado em até 48 horas antes do evento.

Goiânia e sua emoção

Em 2021, a etapa de Goiânia da Stock Car teve uma das chegadas mais emocionantes de toda a história da categoria. Na corrida, Ricardo Maurício venceu a segunda prova do dia com uma vantagem de 0s01 para Thiago Camilo, que foi o segundo.

Neste fim de semana, Goiânia verá a continuidade de uma temporada que já começou bastante agitada e competitiva. A primeira etapa do ano, em Interlagos, foi válida pela badalada Corrida de Duplas e teve a vitória do campeão Gabriel Casagrande, que teve como parceiro a promessa gaúcha Gabriel Robe. Com a vitória, Casagrande abriu a temporada na liderança, com 41 pontos, seguido por Daniel Serra (32), Thiago Camilo (31), Galid Osman (25) e Ricardo Zonta (23).

Confira a programação da etapa de Goiânia

Sábado, 19 de março

10h25 – Stock Car Pro Series – 2º treino, 1º Grupo

11h05 – Stock Car Pro Series – 2º treino, 2º Grupo

14h30 – Stock Car Pro Series – Classificação

Domingo, 20 de março

15h10 – Stock Car Pro Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

15h47 – Stock Car Pro Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)