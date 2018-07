Após 22 anos, Haug rescinde contrato com a Mercedes

Haug liderava a divisão esportiva da Mercedes desde 1990, com o fornecimento de motores para diversas equipes. Em 2010, a empresa decidiu entrar de forma completa na Fórmula 1 ao comprar a Brawn GP, no retorno de Michael Schumacher às pistas. Ao todo, Haug e a Mercedes, através das equipes parceiras, venceram 87 GPs e acumularam seis troféus no Mundial de Pilotos.

"Norbert Haug foi o rosto do programa da Mercedes por mais de 20 anos. Para mim, ele colocou sua marca em toda uma era. E como destaque, foi o responsável pelo retorno bem-sucedido das Flechas de Prata [apelido da Mercedes] à Fórmula 1", elogiou Dieter Zetsche, presidente da Mercedes.

Haug, por sua vez, agradeceu o apoio recebido durante seus 20 anos na categoria. "Eu gostaria de agradecer ao Conselho [da empresa] pela confiança e liberdade que me deram na execução de todas minhas atividades. Desde 1991, obtivemos grandes conquistas e vitórias", comentou.

Ele, porém, não deixou de reconhecer que a Mercedes ficou devendo em seu retorno à F1, nestas últimas três temporadas. "Infelizmente, tivemos apenas uma vitória neste ano desde o retorno da equipe. Não conseguimos retribuiu às expectativas. No entanto, demos os passos certos para termos sucesso no futuro". A única vitória da Mercedes na F1, desde 1955, foi conquistada pelo alemão Nico Rosberg, no GP da China deste ano.

De acordo com a Mercedes, a saída de Haug neste mês não vai afetar o planejamento da equipe para a próxima temporada. "A preparação para o que vem continuam sendo conforme o planejado", ressaltou a equipe.