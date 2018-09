Após 3 vices seguidos, Ricciardo diz que chegou a hora de vencer em Cingapura

O australiano Daniel Ricciardo falou nesta segunda-feira sobre as expectativas para a próxima etapa da Fórmula 1, a 15ª da temprada, que acontecerá no GP de Cingapura. O piloto da Red Bull disse já estar adaptado ao calor local, mesmo com a prova acontecendo à noite, e espera agora alcançar a primeira vitória neste circuito.

"É um lugar onde tenho feito boas corridas ultimamente. Já tive quatro pódios, sendo três segundos lugares seguidos lá, então é hora de eu ganhar essa maldita etapa", afirmou. Ricciardo também falou sobre o fato de a prova acontecer à noite.

"Gosto muito desse tipo de corrida. Como todos sabem, amo os circuitos de rua, a sensação de dirigir no limite, tão perto dos muros, é um lugar que você não se cansa de competir. É uma corrida pensada originalmente para acontecer à noite e por isso tem algo de romântico em ir para a corrida à noite e depois ir dormir às quatro ou cinco da manhã", prosseguiu.

Seu companheiro de equipe, o holandês Max Verstappen falou sobre a força da Red Bull neste Grande Prêmio. "Acredito que temos a capacidade de brigar pelo pódio neste ano. É um traçado com muitas curvas e com traçado com irregularidades, o que torna um desafio mais interessante encontrar a melhor configuração do carro", disse.

Verstappen também falou sobre o calor da prova, mesmo sendo noturna. "Testa o nosso limite. Cingapura é fisicamente a corrida mais difícil da temporada. Tenho me preparado há um bom tempo fisicamente. As luzes também mudam um pouco a atmosfera", analisou.

Os pilotos da Red Bull aparecem apenas na quinta e sexta colocações do Mundial, atrás dos dois pilotos da Mercedes e dos dois da Ferrari. Verstappen está em quinto lugar, com 130 pontos, e Ricciardo tem 118. A disputa pela ponta está entre o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, que tem 256 pontos, e o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, que tem 226.

Os carros irão para a pista em Cingapura a partir de sexta-feira para duas sessões de treinos livres. No sábado, haverá mais um treino livre e, na sequência, o classificatório, marcado para as 10h (de Brasília). A corrida terá largada no domingo, às 9h10.