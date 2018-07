Após abandono, Button minimiza erro da McLaren

Depois de reclamar de Felipe Massa, que o teria atrapalhado no treino de sábado, o inglês Jenson Button já começou o GP de Mônaco neste domingo em uma situação difícil para tentar manter a liderança do Mundial, em oitavo no grid de largada. No entanto, as coisas pioraram de vez quando ele abandonou ainda na segunda volta por causa de um erro da McLaren, minimizado pelo piloto após a prova.

"Hoje foi apenas um daqueles dias. Foi um erro humano, uma falha, e isso é tudo", comentou Button, atual campeão da Fórmula 1. "Ainda estou apenas oito pontos atrás do líder do Mundial e vamos para a Turquia nos sentindo confiantes que seremos mais competitivos lá", disse o inglês, se referindo ao australiano Mark Webber, que venceu em Mônaco e assumiu a liderança da temporada.

Na circuito de rua de Montecarlo, Button precisava melhorar a sua posição de largada para permanecer na ponta do Mundial. Mas o inglês abandonou logo no início da corrida, quando o motor de seu carro superaqueceu durante a presença do safety car na pista, motivado pelo erro de um mecânico da McLaren, que esqueceu a tampa em uma das entradas de ar do motor.

"Eu sabia depois da volta de apresentação que havia uma tampa na entrada de ar esquerda do motor, onde fica o radiador. Nós pensamos que tudo ia ficar bem, e provavelmente teria ficado se não tivéssemos tido o safety car. Meu carro rapidamente começou a aquecer e perdi potência do motor, então desliguei o motor porque a última coisa que queria era deixar óleo na pista", explicou.

Após uma prova que classificou como "extremamente decepcionante", Button despencou para a quarta posição no Mundial de pilotos. Com 70 pontos, o inglês está oito atrás de Webber e do alemão Sebastian Vettel, ambos da Red Bull. Em terceiro aparece o espanhol e bicampeão da categoria Fernando Alonso, da Ferrari, com 75 pontos.