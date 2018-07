Após abandono, McLaren descarta cautela em Austin

AUSTIN - Os problemas mecânicos enfrentados nas últimas corridas não preocupam a McLaren. Apesar das falhas, que custaram a vitória de Lewis Hamilton em Abu Dhabi, a equipe inglesa descartou adotar uma postura cautelosa no GP dos Estados Unidos, no fim de semana.

"O problema que tivemos em Abu Dhabi foi muito doloroso. Mas, dito isso, destaco que percorremos mais de 1.500 quilômetros com o mesmo carro no teste de novatos, na semana passada, e não tivemos qualquer falha", afirmou Jonathan Neale, um dos diretores da equipe.

Hamilton teve problemas com sua McLaren quando liderava a corrida no circuito de Yas Marina, após se destacar nos treinos. O abandono do piloto foi o quarto registrado pela equipe nas últimas seis corridas, contando também os resultados de Jenson Button.

Sem demonstrar preocupação com estes contratempos mecânicos, Jonathan Neale quer ver a equipe brigando pela vitória nos Estados Unidos, com o objetivo de se recuperar no Mundial de Construtores.

"Temos que ter em mente o campeonato de construtores. Ainda estamos testando atualizações para este GP. Não vamos adotar uma postura muito cautelosa, mas vamos ser muitos atentos", projetou Neale.

Em terceiro lugar no Mundial de Construtores, a McLaren soma 318 pontos, a 22 da Ferrari, vice-líder da tabela. A Red Bull lidera com ampla vantagem, de 422 pontos.