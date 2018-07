Após acidente em Indianápolis, Bourdais é liberado para voltar a correr na Indy

Após quase três meses do acidente sofrido em Indianápolis, o francês Sebastien Bourdais foi liberado nesta quarta-feira para voltar a competir. O piloto de 38 anos, que inicialmente tinha chances remotas de voltar a competir nesta temporada, ainda não sabe em qual das últimas quatro etapas do campeonato fará o seu retorno.

Geoffrey Billows, diretor médico da Indy, revelou nesta quarta que o piloto fez uma consulta com o ortopedista da categoria, Kevin Scheid, e que Bourdais foi liberado para retornar às suas atividades automobilísticas na categoria.

Bourdais sofreu diversas lesões na região pélvica, com fratura no quadril e em duas vértebras, quando seu carro acertou com violência o muro de proteção na curva 2, durante treino das 500 Milhas de Indianápolis, no fim de maio. A equipe de segurança levou mais de 10 minutos para tirá-lo do veículo.

A equipe Dale Coyne Racing não revelou quando o francês voltará a pilotar um dos seus carros. Bourdais, contudo, estabeleceu a corrida final da temporada, em Sonoma, no dia 17 de setembro, como sua meta.

Faltam quatro etapas para o fim da temporada da Indy. A próxima corrida será disputada no domingo, em Pocono, nos Estados Unidos.