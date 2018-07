Após acidente, FIA muda regras do 'pit lane' da F1 O acidente envolvendo um cinegrafista no pit lane do GP da Alemanha de Fórmula 1, disputado no último domingo, fez com que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) tomasse algumas medidas. Nesta terça-feira, a entidade anunciou mudanças nas regras para a região dos boxes. Antes de serem aprovadas, no entanto, as alterações ainda serão avaliadas pelo Conselho Mundial de Esportes a Motor.