Após acidente, Kevin Magnussen troca chassi e larga do box

Nono colocado no Mundial de Pilotos, o dinamarquês Kevin Magnussen vai ter que largar dos boxes no GP da Hungria, neste domingo, no Circuito de Hungaroring. Isso porque, no treino deste sábado, durante o treino de classificação, o piloto da McLaren bateu forte contra o muro de pneus no fim da reta e terá que trocar o chassi do seu carro.

O acidente aconteceu a 10 minutos do fim da terceira e última parte do treino. Começou a chover no fim da reta principal de Hungaroring e os pilotos foram surpreendidos. Nico Rosberg, o primeiro a pegar aquele trecho da pista molhado, no início da sua volta rápida, ainda segurou o carro na área de escape, mas Magnussen, que vinha atrás, foi direto para o muro.

O dinamarquês não sofreu nenhuma lesão, mas bateu forte o lado esquerdo da McLaren. Por causa disso, será necessária a troca do chassi. Pelo regulamento da Fórmula 1, apesar de ele ter se classificado em 10.º lugar, Magnussen terá que largar do pit lane. "Começar do pit lane vai fazer minha vida mais difícil na prova, mas estou determinado a ter uma corrida forte", garante.