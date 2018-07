Após acidente, Sergio Perez deixa hospital em Mônaco

MÔNACO - O mexicano Sergio Perez deixou o hospital nesta segunda-feira, depois de sofrer um grave acidente no sábado durante o treino classificatório para o GP de Mônaco de Fórmula 1. O piloto da Sauber chegou a perder a consciência ao se chocar com violência contra o guardrail antes de atingir um canteiro de árvores na área de escape.

Em nota, o piloto de 21 anos garantiu já estar recuperado do susto. "Me sinto bem. Ainda sinto um pouco de dor na perna e no pescoço. Mas se trata de dor muscular, sem maiores preocupações", informou. Perez disse também que estará em condições de disputar a próxima etapa da F-1, no Canadá, no dia 12 de junho.

Apesar da forte batida, o mexicano já estava recuperado na noite de sábado, sem qualquer lesão óssea ou neurológica detectada nos exames clínicos. Mesmo assim, os médicos decidiram mantê-lo sob observação no hospital no sábado e no domingo, por precaução.