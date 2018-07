Após acordo, tribunal confirma pagamento de Bernie Ecclestone

Um tribunal alemão comunicou nesta quarta-feira que o julgamento de Bernie Ecclestone, acusado de subornar um banqueiro alemão no processo de venda dos direitos comerciais da Fórmula 1, está formalmente encerrado após o dirigente realizar o pagamento de US$ 100 milhões (aproximadamente R$ 227 milhões), acordado na semana passada, dentro do prazo estipulado.

O tribunal estadual de Munique aprovou no dia 5 de agosto um acordo entre os advogados de Ecclestone e a promotoria para finalizar o julgamento. A corte deu ao inglês, de 83 anos, uma semana para realizar o pagamento, sendo US$ 99 milhões destinados ao Estado e o US$ 1 milhão restante para uma organização alemã que ajuda crianças doentes em estado terminal.

Chefão da Fórmula 1, Ecclestone respondia acusações de suborno e incitamento ao abuso de confiança. O dirigente teria pago US$ 44 milhões (R$ 100 milhões) ao banqueiro alemão Gerhard Gribkowsky, que cumpre na prisão uma pena de oito anos e meio por aceitar o dinheiro, além de ter cometido sonegação fiscal e outros crimes.

Ecclestone negou ter cometido qualquer crime e disse que Gribkowsky tentou o extorquir após o processo de venda dos direitos comercias da Fórmula 1 ao grupo de investimentos CVC, há oito anos. Os advogados do dirigente alegaram que faltavam evidências de que ele é criminalmente responsável. Eles defendem que os danos causados ao banco alemão BayernLB, que a nome de Gribkowsky estava vendendo suas ações na Fórmula 1, não estavam claros.

Em 2012, Gribkowsky acabou sendo condenado à prisão após ter aceitado o pagamento dos US$ 44 milhões, e Ecclestone alegou que só desembolsou a quantia após ter sido chantageado pelo banqueiro, que ameaçou denunciar irregularidades fiscais supostamente cometidas pelo dirigente na Inglaterra.

Por causa das acusações, Ecclestone corria o risco de pegar até 10 anos de prisão, mas a Justiça alemã aceitou o acordo multimilionário e assim o inglês seguirá desempenhando a sua função de chefão da Fórmula 1. O dirigente também acabou beneficiado pelas leis alemãs, que permitem esse tipo de acordo financeiro caso o Ministério Público, as partes lesadas e o tribunal aceitarem esse tipo de oferta, que foi uma das maiores da história da Justiça daquele país.

Mediante ao pagamento desta enorme quantia, Ecclestone teve agora o seu caso formalmente encerrado pela Justiça alemã justamente no momento no qual a Fórmula 1 vive o seu período de férias de verão. Depois da disputa do GP da Hungria, em 27 de julho, a categoria terá como corrida seguinte do seu calendário o GP da Bélgica, no dia 24 de agosto, no circuito de Spa-Francorchamps.