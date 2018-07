Após batida, Perez passará mais uma noite no hospital Depois de dar um susto no treino classificatório para o GP de Mônaco, o mexicano Sergio Perez passará mais uma noite no hospital por precaução. O piloto da Sauber chegou a perder a consciência ao sofrer um acidente no sábado e ficará de fora da corrida deste domingo no Circuito de Montecarlo.