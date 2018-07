Após batida, Petrov garante presença no GP do Canadá

Apesar do susto em Mônaco, o piloto russo acredita que estará de volta às pistas já na próxima etapa da Fórmula 1, o GP do Canadá, que acontecerá no dia 12 de junho. "Estou bem. Tenho algumas dores nas minha pernas, mas devo estar bem para voltar no Canadá", declarou Petrov, ainda no hospital, revelando o alívio após os resultados dos exames.

"Quando consegui sair do carro, fomos para o hospital para examinar o corpo todo e tudo pareceu estar bem. Então, descansarei por dois ou três dias e, então, vamos ver o que vai acontecer. Estou ansioso para o GP do Canadá. Precisamos de pontos e espero que possamos terminar entre os primeiros", afirmou Petrov, que terá alta ainda nesta semana.

A rápida recuperação, no entanto, não faz Petrov esquecer o susto do momento do acidente no circuito de rua em Mônaco. "Não conseguia sair do carro em um primeiro momento, já que minhas pernas estavam bloqueadas, ou algo assim. Então, simplesmente fiquei esperando até que alguém viesse me tirar", lembrou o russo da equipe Renault.

Em sua segunda temporada na Fórmula 1, Petrov soma 21 pontos e é o nono colocado do campeonato. Assim, tem colaborado bastante com a boa campanha da Renault, que ocupa a quarta posição no Mundial de Construtores, com 50 pontos, atrás apenas das três maiores forças da categoria: Red Bull, McLaren e Ferrari.