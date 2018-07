Após batida, pilotos da Red Bull evitam polêmica

Veja também:

Hamilton herda vitória após batida dos Red Bulls

"Se você assistir pela TV, você vai ver o que aconteceu. Não estou com meu melhor humor hoje. Eu estava pelo lado de dentro, perto da curva, concentrado no momento de frear o carro e então nós nos tocamos. O carro do Mark bateu na minha traseira e eu tive que abandonar a corrida. Não muito mais o que dizer sobre o assunto", declarou Vettel.

"Nós dois estávamos com o mesmo ritmo durante toda a corrida. Acho que eu estava um pouco mais rápido em algumas voltas. Me aproximei e consegui fazer a ultrapassagem. Esta é a história. Foi o que aconteceu. Ninguém precisava disso, mas agora não há o que fazer", completou o alemão.

Webber, por sua vez, preferiu pôr panos quentes na questão. "Fiquei surpreso quando ele veio para cima, de repente, já que eu estava seguindo o meu traçado na pista. Aconteceu muito, muito rapidamente e é uma pena para a equipe. É óbvio que não tivemos um dia ideal, mas aconteceu", minimizou.

Líder do campeonato, o australiano avisou que vai conversar com o companheiro de equipe após o episódio. "Eu vou ter uma conversa com Sebastian sobre isso. Nós podemos ter uma opinião diferente, mas nós teremos uma postura adulta sobre este assunto", garantiu.