Após batida, Raikkonen diz estar pronto para o GP da Alemanha

Há duas semanas, Kimi Raikkonen sofreu um forte acidente logo no começo do GP da Inglaterra, quando, inclusive, tirou o brasileiro Felipe Massa da corrida. O piloto finlandês da Ferrari chegou a passar por exames médicos após a batida em Silverstone, mas garantiu nesta quinta-feira que está em boa forma para a disputa da próxima etapa da Fórmula 1, domingo, no circuito de Hockenheim, na Alemanha.

"Tive algumas dores, mas já está tudo bem", contou Raikkonen, lembrando que o principal problema foi no tornozelo direito e nas costelas - as lesões, inclusive, impediram que ele participasse dos testes coletivos da Fórmula 1 na semana passada, também em Silverstone. "Agora, já passou."

Em seu retorno à Ferrari, equipe na qual conquistou seu único título da Fórmula 1 (em 2007), Raikkonen vem tendo uma temporada abaixo das expectativas - ocupa apenas o 12º lugar no campeonato. Mas ele acredita na volta por cima. "Esse tipo de coisa já aconteceu comigo antes e eu consegui me recuperar. Então, tenho confiança de que vai dar tudo certo", avisou o piloto finlandês.