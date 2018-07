Após boa largada, Barrichello aponta problemas no carro

Giampiero Sposito/Reuters

Carro de Hulkenberg é retirado da pista após batida no muro do túnel, ainda na primeira volta

MONTECARLO - O brasileiro Rubens Barrichello surpreendeu neste domingo ao fazer uma grande largada no fechado circuito de Mônaco. O piloto da Willians, que saiu em nono, ganhou três posições logo na primeira volta, mas não conseguiu manter a boa vantagem por causa de falhas de sua equipe.

Para piorar, Barrichello precisou deixar a corrida mais cedo por conta de um pneu furado na segunda metade da prova. "Eu saí do pit stop reclamando de um problema no volante. Antes estava bom, depois tinha algo estranho até o momento da pancada. Pelo o que estão vendo, quebrou algo na suspensão", afirmou o piloto, em entrevista à TV Globo. "Parecia que estava meio torto, mas eles não sabiam exatamente o que havia acontecido. Eles ainda estão vendo qual foi exatamente o problema."

Antes de ter o pneu furado, Barrichello fora prejudicado pelo trabalho lento de sua equipe nos boxes. O brasileiro entrou no pit stop junto com Michael Schumacher, mas acabou saindo atrás do alemão, a quem tinha ultrapassado na largada. "Depois de uma grande largada, a ambição era chegar entre os seis primeiros, mas o carro não deu resultado", lamentou o piloto, sem esconder a decepção.

A Williams também perdeu Nico Hulkenberg com problemas no carro logo na primeira curva. O alemão bateu na saída do túnel e exigiu a presença do primeiro safety car na pista.

Após a corrida, o diretor-técnico da Willians, Sam Michael, afirmou que vai investigar os problemas que prejudicaram os dois pilotos da equipe neste domingo. "Hoje não tivemos um bom dia para a equipe, depois de uma promissora largada de Rubens. Temos que levar todas as partes do carro de volta para a fábrica para identificar corretamente quais os componentes que falharam, em ambos os carros".