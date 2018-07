Após bons treinos, Mercedes adota cautela na Malásia

"Tivemos um bom dia na pista hoje, e estou muito feliz com o trabalho que tem sido feito desde a Austrália. Isto nos permitiu alcançar ritmo razoavelmente consistente em trechos longos, o que é obviamente importante nestas condições. Dizendo isso, nós também sabemos que todos trabalham em diferentes programas às sextas-feiras, por isso eu acho que nós não vimos tudo ainda. Estamos muito conscientes de que não devemos estar muito otimistas com o desfecho de hoje", disse Schumacher.

Na semana passada, apesar do potencial do carro da Mercedes, seus pilotos não somaram pontos no GP da Austrália. Schumacher abandonou a corrida em Melbourne, enquanto Nico Rosberg terminou apenas em 12º lugar. Quinto mais rápido nos treinos desta sexta-feira, Roberg seguiu o discurso do seu companheiro e preferiu aguardar o treino de classificação de sábado para avaliar as chances da equipe para o GP da Malásia.

"Nós tivemos um começo bom hoje em uma das nossas corridas em casa aqui na Malásia, por isso estou muito feliz. Nós aprendemos muito sobre como usar os nossos pneus, e eu sinto que as coisas estão indo na direção certa, mas eu não sei onde estamos em comparação com os outros. vai ser muito interessante a forma como podemos lidar com a situação no domingo", afirmou.