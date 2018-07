Após chegar em 17º, Barrichello lamenta 'corrida difícil' na Espanha

BARCELONA - Ainda sem somar pontos nesta temporada da Fórmula 1, o brasileiro Rubens Barrichello atribuiu o 17.º, conquistado no GP da Espanha neste domingo, aos problemas que teve com pneus e com o KERS de sua Williams.

"Eu tive uma corrida muito difícil", comentou o piloto, que não aprovou a largada com pneus ''prime''. "Tínhamos opções, então deveríamos ter um final de corrida melhor. Infelizmente, tivemos mais problemas hoje. Primeiro, durante o pit stop e depois com o Kers [sistema de recuperação de energia], de novo, o que nos roubou muito tempo", lamentou.

Fora da zona de pontuação, Barrichello segue sem somar pontos, após cinco corridas disputadas neste ano. "Terminamos mais uma corrida sem somar pontos. Precisamos melhorar", admitiu o piloto da Willians.