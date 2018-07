Após chuva, Dovizioso é o mais rápido em treino da etapa checa da MotoGP

Passada a chuva que atrapalhou o primeiro treino livre, o italiano Andrea Dovizioso cravou o melhor tempo do dia, na segunda sessão livre, nesta sexta-feira, na etapa da República Checa da MotoGP. Na pista da cidade de Brno, o piloto da Ducati foi quase dez segundos mais veloz do que na primeira atividade do dia.

Dovizioso, terceiro colocado do campeonato, se tornou o mais veloz do dia ao marcar o tempo de 1min56s332, já sem chuva e com o asfalto um pouco úmido. Pela manhã, no primeiro treino livre, ele marcara apenas 2min06s261. Uma das surpresas da temporada, o alemão Jonas Folger exibiu forte evolução ao longo do dia. Passou dos 2min05s984 para o tempo de 1min56s730, na segunda sessão.

Assim, o piloto da Tech 3 cravou o segundo melhor tempo do dia, ficando atrás somente de Dovizioso. O italiano Danilo Petrucci, da Ducati, foi o terceiro mais veloz, com 1min56s751. O francês Johann Zarco (1min56s862), também da Tech 3, e o espanhol Hector Barberá (1min56s864), da Avintia, completaram o Top 5 do dia.

Destaque na tabela de tempos com Dovizioso, a Ducati também chamou a atenção nesta sexta ao estrear nova carenagem do seu modelo Desmosedici. O espanhol Jorge Lorenzo foi o escolhido para testar a mudança. No entanto, esteve aquém do esperado. Foi apenas o 15º mais veloz do dia, com 1min57s637.

Assim como Lorenzo, os líderes do campeonato ficaram devendo nesta sexta. Líder da temporada, o espanhol Marc Márquez, da Honda, foi apenas o décimo mais rápido, com 1min57s209. Seu compatriota Maverick Viñales, da Yamaha, ficou logo atrás, com o 11º tempo (1min57s289).

O Top 10 desta sexta teve ainda o inglês Scott Redding, da Pramac, com o sexto tempo (1min56s905), e o espanhol Dani Pedrosa, da Honda, na sétima posição, com 1min56s933. Vencedor da corrida do ano passado, o inglês Cal Crutchlow, da LCR Honda, foi o oitavo, com 1min56s961, e o espanhol Aleix Espargaró, da Aprilia, com 1min57s019, foi o nono mais veloz do dia. O italiano Valentino Rossi, da Yamaha, foi apenas o 14º, com 1min57s396.

O treino que vai definir o grid da etapa da República Checa vai ser disputado às 9h10 deste sábado. A corrida está marcada para as 9 horas de domingo.