Após chuva, Interlagos tem pista seca antes do treino Após a chuva forte que caiu em São Paulo na madrugada, o Autódromo de Interlagos amanheceu neste sábado com pista seca e temperaturas elevadas no asfalto. Antes do início do terceiro treino livre do GP do Brasil, os termômetros registravam 32ºC na pista, com umidade em 69%.