Após cinco pódios, Raikkonen mira 1ª vitória no Bahrein

"Eu gosto (do circuito de Sakhir). Eu fiz algumas boas corridas lá e fiz alguns bons pontos, embora eu nunca tenha vencido. É um pouco diferente dos outros (circuitos) que visitamos e é muito bom estar lá fora, na areia! Onde quer que você olhe ao redor da pista você pode ver apenas areia e percebe isso no paddock também. É um circuito onde nunca ganhei antes, então talvez este ano eu possa mudar isso", disse.

Após ficar dois anos fora da Fórmula 1, Raikkonen retornou em 2012 e subiu ao pódio pela primeira vez no GP do Bahrein, em que terminou na segunda colocação, logo à frente do francês Romain Grosjean, seu companheiro na Lotus. "Obviamente, foi uma boa corrida para nós como equipe no ano passado. Foi o meu primeiro pódio para (a equipe de) Enstone, e tivemos uma boa luta até o fim", afirmou.

Para Raikkonen, o acerto do carro será o principal desafio do GP do Bahrein. "É um dos lugares mais difíceis para você ajustar o carro, mas pelo menos você não costuma se preocupar com a chuva", comentou.