Após confirmação, Fórmula E mantém indefinição sobre circuito de São Paulo

Após confirmar o calendário da próxima temporada da Fórmula E, a categoria mantém a indefinição sobre o circuito que receberá a corrida de São Paulo, em março do próximo ano. Será a estreia da prova brasileira na categoria da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) de carros elétricos.

A princípio, são dois locais favoritos para receber a prova: o Autódromo de Interlagos e um traçado pelas ruas ao redor do Anhembi, similar ao que sediou corridas da Fórmula Indy entre 2010 e 2013, na zona norte da capital paulista.

Mas a tendência é de que o circuito de rua seja o escolhido, devido às características da categoria, que costuma privilegiar os traçados urbanos e abertos, mais próximos do público. A confirmação, contudo, ficará para os próximos meses. A própria data original - 17 de março - está sujeito a mudanças, segundo a organização.

A inclusão de São Paulo no calendário da Fórmula E foi confirmado na segunda, em reunião do Conselho Mundial da FIA. Além da cidade brasileira, haverão duas outras estreantes na temporada: Santiago e Roma. Serão 14 corridas, sendo três rodadas duplas, em Hong Kong, Nova York e Montreal

"A Fórmula E continua a expandir o calendário e o número de cidades em mercados-chave, além da crescente lista de parceiros e fabricantes que se tornaram parte desta revolução elétrica. Nossa prioridade é consolidar um calendário com acordos de longo prazo com as cidades anfitriãs", afirmou Alejandro Agag, fundador e CEO da Fórmula E.

A quarta temporada da Fórmula E terá início no dia 2 de dezembro, em Hong Kong, que será corrida também no dia 3. O campeonato será encerrado em Montreal, também com rodada dupla. As provas no Canadá estão marcadas para 28 e 29 de julho de 2018.

Confira o calendário provisório da Fórmula E:

1ª - Hong Kong (China), 2 de dezembro de 2017

2ª - Hong Kong (China), 3 de dezembro de 2017

3ª - Marrakesh (Marrocos), 13 de janeiro de 2018

4ª - Santiago (Chile), 3 de fevereiro de 2018

5ª - Cidade do México (México), 3 de março de 2018

6ª - São Paulo (Brasil), 17 de março de 2018

7ª - Roma (Itália), 14 de abril de 2018

8ª - Paris (França), 28 de abril de 2018

9ª - Cidade a ser confirmada (Alemanha), 19 de maio de 2018

10ª - Cidade e país a serem confirmados, 9 de junho de 2018

11ª - Nova York (EUA), 7 de julho de 2018

12ª - Nova York (EUA), 8 de julho de 2018

13ª - Montreal (Canadá), 28 de julho de 2018

14ª - Montreal (Canadá), 29 de julho de 2018