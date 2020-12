Após dez dias internado, Frank Williams deixa hospital e vai para casa

O inglês Frank Williams, fundador da equipe Williams de Fórmula 1, teve alta do hospital, onde estava internado há dez dias, e está em sua casa. A pedido da família, que solicitou privacidade, não foi divulgado o motivo da internação.

"Estamos muito felizes de anunciar que Sir Frank saiu do hospital e se encontra em sua casa", disse o comunicado da equipe. "A família Williams gostaria de agradecer a todos que demonstraram apoio durante este complicado tempo e desejar um feliz Natal e Ano Novo."

Frank Williams, de 78 anos, fundou a escuderia que carrega seu sobrenome em 1969, utilizando chassis de outros fabricantes. No seguinte, tornou-se uma construtora. Em 1979, com investimento de empresários sauditas, a Williams se tornou uma das potências da F-1 e conquistou, em 1980, seus primeiros títulos de construtores e pilotos, com o australiano Alan Jones.

Nelson Piquet (1987), Nigel Mansell (1992), Alain Prost (1993), Damon Hill (1996) e Jacques Villeneuve (1997) foram campeões mundiais pela escuderia inglesa, que somou títulos entre os construtores nos anos de 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 e 1997.

Em 1986, Frank Williams sofreu um acidente de carro na perigosa estrada que vai do circuito de Paul Ricard até Marselha, na França, e ficou tetraplégico.