Após disputar título com Rosberg, Hamilton vê aprendizado

O duelo interno entre dois pilotos da mesma equipe lutando pela ponta do campeonato, pelo histórico da Fórmula 1, tende a gerar conflitos. Não foi diferente na temporada 2014. Lewis Hamilton e Nico Rosberg, da Mercedes, foram os dois únicos candidatos ao título neste ano e a disputa ficou ainda mais acirrada após a discórdia envolvendo o GP da Bélgica, quando os dois se chocaram na disputa pela liderança.

O britânico, que saiu com o título mundial, considera que foi um período de aprendizado para os parceiros e que ambos saberão lidar melhor com a situação em 2015. "Este esporte não é como o futebol, em que você tem vários companheiros de equipe. Aqui, somos dois pilotos cujos objetivos são cruzar a linha de chegada em primeiro e segundo lugar. Mas também queremos vencer o campeonato, portanto, há essa competição interna e externa e acho que eu e Nico aprendemos muito", afirmou.

Hamilton ultrapassou Rosberg ainda na primeira volta do GP de Abu Dabi e fez uma corrida segura para garantir o título da temporada. O alemão, apesar de ter liderado o mundial de pilotos durante a maior parte do ano, teve de se contentar com o vice-campeonato. Os dois pilotos são colegas de longa data. Na época de kart, eles já eram companheiros de uma equipe chamada justamente Mercedes.