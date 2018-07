Após dobradinha, Vettel minimiza domínio da Red Bull

NOVA DÉLHI - O alemão Sebastian Vettel dominou as duas sessões de treinos livre para o GP da Índia de Fórmula 1, realizados nesta sexta-feira, no Circuito Internacional de Buddh, e terminou o dia como o piloto mais rápido, mas preferiu rejeitar a condição de favorito para o restante do fim de semana da 17ª etapa da temporada. Para o bicampeão mundial, as condições da pista devem mudar muito, o que pode provocar surpresas na sessão classificatória e na corrida.

"Sexta-feira é sempre difícil com tantas coisas mudando. A pista teve uma melhora muito grande hoje, estava suja no começo e melhorou volta a volta, então eu não ficaria surpreso se amanhã a ordem for diferente, mas já tivemos sextas-feiras piores, por isso estou feliz. Precisamos continuar trabalhando e melhorar um pouco durante a noite", disse.

Líder dos treinos livres, Vettel vem embalado pela sequência de três vitórias, o que lhe rendeu a liderança do Mundial de Pilotos, com seis pontos de vantagem para o espanhol Fernando Alonso. Além disso, o alemão liderou uma dobradinha da Red Bull nesta sexta-feira, com o australiano Mark Webber na segunda colocação. E o seu companheiro avaliou que a equipe austríaca será muito forte nesse fim de semana.

"Foi muito bom", disse. "Conseguimos coisas importantes, como a compreensão do pneu macio nos trechos curtos e longos. Vamos observar o que podemos melhorar no carro, você sempre pode melhorar. A equipe está incrivelmente motivados e os pilotos também", disse.