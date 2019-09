Após duas vitórias da Ferrari, Hamilton se tranquiliza com melhor tempo em Cingapura

O inglês Lewis Hamilton admitiu que ficou feliz por fazer o melhor tempo desta sexta-feira nos dois primeiros treinos livres para o GP de Cingapura de Fórmula 1, após duas vitórias consecutivas da Ferrari com o monegasco Charles Leclerc em Spa-Francorchamps (Bélgica) e em Monza (Itália). "Foi um bom dia. Realmente fiquei feliz. Me senti no carro como há muito tempo não me sentia. Espero que continue desta forma no resto do fim de semana", disse o piloto da Mercedes, líder do Mundial com 284 pontos, 63 à frente do finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe.

A volta mais rápida, obtida com o tempo de 1min38s773, pode ser melhor neste sábado, segundo Hamilton. "Definitivamente, temos algumas áreas que podemos melhorar, o que é sempre bom. Nada é perfeito, então eu tenho que ir e estudar; áreas que podemos melhorar no carro, mas também áreas que eu posso melhorar na frenagem, nos pontos de viragem", afirmou.

Hamilton terminou a segunda sessão de treinos livres nesta sexta-feira 0s184 à frente do holandês Max Verstappen (Red Bull) e 0s818 diante do alemão Sebastian Vettel (Ferrari). Bottas foi apenas o quarto classificado, 1s121 mais lento que o líder.

Apesar da vantagem no segundo treino, Hamilton não descarta a possibilidade dos carros da Red Bull ameaçarem neste sábado na disputa da pole position e também na corrida do domingo. "Os Red Bulls parecem muito, muito rápidos. Estou empolgado com o desafio", disse. "Obviamente fui mais rápido no segundo treino, mas eles estavam muito, muito perto de nós. Se Verstappen teve ou não uma volta perfeita ou se ficamos mais entusiasmados do que eles, vou descobrir mais tarde".

Neste sábado, a terceira e última sessão de preparação para a definição do grid começará às 7 horas (de Brasília). O treino oficial de classificação será às 10 horas. A largada do GP de Cingapura está agendada para as 9h10 de domingo.