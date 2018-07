Após nova tentativa de assalto, Pirelli cancela testes em Interlagos

Após nova tentativa de assalto nas proximidades do Autódromo de Interlagos, a Pirelli cancelou nesta segunda-feira os testes que iria fazer no circuito paulistano com a McLaren na terça e quarta. A fornecedora de pneus da Fórmula 1 sofreu tentativa de roubo na noite deste domingo, horas depois da disputa do GP do Brasil.

Os testes da Pirelli, que seriam os últimos do ano, serviriam para ajudar a fornecedora a elaborar os compostos do próximo ano. Para tanto, teria a ajuda dos carros e pilotos da McLaren para dois dias de trabalho fechado na pista de Interlagos.

A Pirelli, contudo, mudou de planos após tentativa de assalto na noite de domingo. "A decisão, compartilhada com a McLaren, a Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), foi tomada por interesse da segurança de todas as pessoas envolvidas no teste, tanto da McLaren quanto do nosso time", disse a empresa italiana, em comunicado.

O ataque sofrido pela Pirelli aconteceu na noite deste domingo. Uma van da empresa foi abordada por assaltantes. Mas, segundo a Pirelli, a ação foi impedida pelos seus próprios seguranças.

"Depois de uma tentativa de assalto, neutralizada pela segurança da Pirelli, contra uma van na saída do Autódromo de Interlagos na noite de domingo - depois de um fim de semana onde episódios semelhantes aconteceram com outras equipes - foi decidido cancelar o teste de pneus planejado para terça e quarta", anunciou a empresa.

O episódio envolvendo a Pirelli foi a quarta tentativa de assalto relacionada ao GP do Brasil, além do roubo concretizado contra a Mercedes. Na noite de sexta, uma van da equipe alemã foi parado por um carro logo após deixar o circuito. Foram roubados computadores, celulares, relógios e até passaportes. Não houve feridos.

Na mesma noite, assaltantes abordaram, sem sucesso, uma van da Williams e um veículo da FIA, que escaparam dos criminosos. No sábado, em circunstâncias semelhantes, uma van da Sauber foi atingida por um carro em outra tentativa de assalto, mesmo após o reforço policial no entorno. No domingo, o mesmo aconteceu com a Pirelli.