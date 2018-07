Após ótima temporada, Ricciardo mira título da Fórmula 1 em 2015

Enquanto a Fórmula 1 aguarda com ansiedade a decisão do campeonato, com a briga interna da Mercedes entre o inglês Lewis Hamilton e o alemão Nico Rosberg, um piloto que pode ter influência no desfecho da temporada já sonha em ser o protagonista em 2015 e conquistar o título. Até agora, somente o australiano Daniel Ricciardo conseguiu incomodar os dois primeiros colocados, somando três vitórias pela Red Bull. E o ótimo ano faz com que ele sonhe com resultados ainda melhores no ano que vem, quando receberá um espécie de promoção dentro da sua equipe.

"Tenho chances de título no ano que vem. Acho que fomos muito bem neste ano. Antes da temporada, durante os testes, tivemos muitos problemas. Ter três vitórias já foi um grande feito. E isso deve ainda melhorar", projetou o australiano, antes de disputar o GP do Brasil, penúltima etapa da atual temporada - depois, ainda haverá uma corrida em Abu Dabi.

Em seu primeiro ano na Red Bull, Ricciardo foi o único do grid a ganhar corridas fora a dupla da Mercedes nesta temporada e também conseguiu superar o alemão Sebastian Vettel, atual tetracampeão mundial, na disputa interna da sua equipe. Agora, ele já passará a ter mais responsabilidades em sua escuderia.

Como Vettel está indo embora - está acertando com a Ferrari -, o australiano será o principal piloto da Red Bull em 2015. Aos 25 anos, terá como companheiro o russo Daniil Kvyat, que fará apenas a sua segunda temporada na categoria. "Estou pronto para ser o veterano na equipe e ajudar Daniil o máximo que puder. Ele é um piloto muito rápido e nós dois poderemos contribuir para a evolução da equipe. Mas não vou facilitar para ele, porque tenho certeza de que será também um adversário muito forte", afirmou Ricciardo.

Mas, antes de pensar em 2015, o australiano pode decidir indiretamente o título deste ano, pois tem sido o único da categoria que tem conseguido tirar pontos da Mercedes. "Essa temporada excedeu minhas expectativas. Além de mim, só o Lewis e o Nico venceram corridas. É um grupo pequeno neste ano e eu estou muito feliz de fazer parte dele. Vencer na Fórmula 1 é tudo que eu sonhei", comentou Ricciardo.