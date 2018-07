Após 'P1 Mágico', Alonso surpreende na liderança da F1

SEPANG - Fernando Alonso estava próximo de completar a 56.ª e última vota do GP da Malásia, neste domingo, para receber a bandeirada como vencedor da segunda etapa do Mundial, quando os mecânicos da Ferrari levaram para a mureta dos boxes a placa utilizada para passar informações aos pilotos. A mensagem era: “P1 Magico”.

Ou seja, “Primeira Posição, Mágico”.

Só mesmo um piloto do talento de Alonso seria capaz de aproveitar as condições extremas da prova no circuito de Sepang e levar um carro tão deficiente, como o modelo F2012, à vitória. Não acabou: esse espanhol de Orviedo, 30 anos, conseguiu ainda a proeza inimaginável de regressar à Europa, depois das corridas na Austrália e Malásia, como líder do Mundial, com 35 pontos, diante de 30 de Lewis Hamilton, da McLaren, terceiro.

A previsão dos pilotos era de uma competição com várias surpresas. E foi, de fato, o que ocorreu. A maior delas emocionou o público no autódromo e provavelmente milhões de telespectadores: o desempenho do competente mexicano Sergio Perez, da Sauber, de 22 anos, segundo colocado. Mais veloz, pressionou Alonso quase o tempo todo e por pouco não vence o empolgante GP da Malásia que, a exemplo da etapa australiana, confirmou a impressão de não haver uma equipe dominante este ano.

“Se depois dos testes de Barcelona alguém nos dissesse que depois das duas primeiras corridas eu lideraria o campeonato...”, falou, com um sorriso, Alonso. Dentre as cinco melhores escuderias neste início de temporada, McLaren, Red Bull, Mercedes, Lotus e Ferrari, a organização italiana foi a que produziu o carro mais deficiente, evidenciado claramente nos testes de Barcelona.

“Depois de compreender nossos problemas nos testes, coloquei como objetivo somar pontos para não ficar distante dos líderes. Só que estamos na frente, é muito mais do que poderia pensar”, comentou o piloto da Ferrari. Largou em oitavo e chegou em primeiro. Algo só possível por ter sido perfeito em todas as condições da disputa. Na largada, a maioria optou pelos pneus intermediários. Na quarta volta, a chuva começou a ficar forte e quase todos trocam os pneus intermediários pelos de chuva intensa.

Na sexta volta, o safety car entrou na pista, mas na oitava a visibilidade era tão ruim que o GP da Malásia precisou ser paralisado. “Não víamos nada. Michael Schumacher e Romain Grosjean se tocaram e passei a um centímetro do aerofólio de dianteiro de Michael”, explicou Alonso. A essa altura, Hamilton liderava, seu companheiro de McLaren, Jenson Button, era segundo, posições ocupadas desde a largada, Perez, terceiro, Mark Webber, Red Bull, quarto, Alonso, quinto, e o bicampeão do mundo, Sebastian Vettel, Red Bull, sexto.

Cerca de 54 minutos depois, a corrida prosseguiu, atrás do safety car, com os carros usando pneus de chuva. Mas o nível de água diminuiu e nas volta 14 e 15 os boxes ficaram congestionados para substituir por intermediários. “A equipe fez um trabalho fantástico, me chamando para os pit stops sempre no melhor momento.” Ao redor da 40.ª volta Alonso e os demais pilotos fizeram ainda uma parada a fim de colocar, agora, pneus para pista seca, completando o ciclo de exigências do GP da Malásia, pneus intermediários, chuva forte e asfalto seco.

A estratégia e o trabalho dos mecânicos levaram Alonso a ganhar as posições da dupla da McLaren e Perez nas operações de pit stop. Na pista, ultrapassou apenas Webber. Da 16.ª volta, quando assumiu a ponta, à bandeirada, Alonso viu nos espelhos a Sauber de Perez. Depois de Alonso, Perez e Hamilton, classificaram-se Webber, quarto, Kimi Raikkonen, Lotus, quinto, e com grande desempenho Bruno Senna, Williams, sexto. Felipe Massa foi o 15.º

A nove voltas do fim, Vettel, que era quarto, viu seu pneu traseiro esquerdo dechapar após um toque na HRT de Narain Karthikeyan, retardatário. Não marcou pontos, 11.º. O indiano foi punido com a perda de dez posições no grid no GP da China, dia 15, próxima etapa.

“Essa vitória não muda nada. Continuamos com um carro que é difícil chegar no Q3 (parte da classificação onde chegam os dez mais rápidos) e temos de lutar muito para somar pontos”, disse Alonso. “Apesar desses resultados, estamos fora do ritmo dos mais rápidos.” A Ferrari terá um carro bastante modificado para o GP da Espanha, quinto do calendário, dia 13 de maio.