Após pagar multa, Lotus se instala em Interlagos depois das outras equipes

Segundo a organização do GP do Brasil, em 2014 a Lotus deixou de pagar uma taxa aos promotores da prova que é obrigatória para todas as escuderias. O valor não foi divulgado de forma oficial, mas é estimado em R$ 100 mil. Até a tarde desta quarta-feira, os boxes e o paddock destinados à equipe não tinham integrantes, enquanto as demais escuderias já estavam com toda a estrutura montada.

Nesta quinta-feira a Lotus conseguiu permissão para entrar em Interlagos, pode se instalar no paddock e montou a estrutura de recepção de convidados e mesas de refeição para os integrantes. Nos boxes os mecânicos também trabalhavam na montagem dos carros para os primeiro treinos livres, que começam na manhã de sexta-feira.

Procurada para comentar o caso, a Lotus não se manifestou. A escuderia vive problemas financeiros e passou pelo mesmo problema de atraso de taxas em outras provas do calendário. No campeonato de construtores a equipe ocupa a sexta posição e teve como melhor desempenho na temporada o terceiro lugar obtido no GP da Bélgica pelo piloto francês Romain Grosjean.