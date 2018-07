Após passar Nasr de forma irregular, Bottas perderá 3 posições no grid no Brasil A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta sexta-feira que vai punir o finlandês Valtteri Bottas com a perda de três posições no grid de largada para o GP do Brasil, neste domingo, em Interlagos. O piloto da Williams fez manobra proibida ao ultrapassar o brasileiro Felipe Nasr, da Sauber, enquanto a segunda sessão de treinos livres era realizada sob bandeira vermelha para a retirada do carro de Fernando Alonso, da McLaren, que teve problemas no motor.