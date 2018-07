Após passar pela Bolívia, Marc Coma lidera Rali Dacar

CALAMA - O Rali Dacar teve nesta segunda-feira a realização da oitava etapa da competição. Entre as motos, os competidores saíram de Uyuni, na Bolívia, e foram até a cidade de Calama, no Chile, em um percurso de 460 quilômetros. E quem se deu bem foi o espanhol Marc Coma, da KTM, que se manteve tranquilo na liderança da classificação geral.

Apesar de ter ficado em terceiro lugar na etapa, Marc Coma não viu a sua vantagem na ponta cair bastante. Ela baixou apenas seis segundos, para 38min08s, em relação ao compatriota Joan Barreda, da Honda, que terminou em segunda na chegada à Calama. A vitória do dia foi do francês Cyril Despres, da Yamaha, que completou o percurso em 5h23min20. Na classificação geral, aparece apenas na nona colocação, mais de 2 horas e 23 minutos atrás do líder.

Entre os carros, a etapa foi disputada da cidade argentina de Salta até Calama. O percurso foi de 300 quilômetros pela Cordilheira dos Andes e vencido pelo catariano Nasser Al-Attiyah com o tempo de 2h32min57s. No geral, no entanto, ocupa apenas a quinta posição, mais de 1 hora e 9 minutos atrás do líder Nani Roma. O espanhol não teve um bom desempenho com o sexto lugar no dia.

O mau resultado de Roma foi bom para o francês Stephane Peterhansel, que chegou em segundo na etapa e diminuiu para 23min46s a desvantagem para a liderança do Rali Dacar. Já o brasileiro Guiga Spinelli completou o dia na 11.ª colocação e subiu três posições na classificação geral. Agora, está em 11.º.

Nesta terça, a nona etapa será um deslocamento de 451 quilômetros entre as cidades chilenas de Calama e Iquique. O trecho cronometrado será de 422 quilômetros.