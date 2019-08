Após passar por problemas, Hamilton agradece por 3º lugar do grid na Bélgica

O inglês Lewis Hamilton tem muito a agradecer pela conquista da terceira colocação no grid de largada do GP da Bélgica de Fórmula 1, no circuito de Spa-Francorchamps, que será neste domingo. Depois de vários problemas nas três sessões de treinos livres, nas quais chegou a sofrer um acidente na manhã deste sábado com sua Mercedes, o pentacampeão mundial terminou o dia satisfeito.

"Considerando que eu perdi a maior parte do TL3 (terceiro treino livre) e muito do TL1 (primeiro), fico muito grato por estar aqui (entre os três primeiros)", disse Hamilton. "A Ferrari fez um grande trabalho hoje (sábado), o Charles (Leclerc) fez um trabalho excepcional. Espero que a gente consiga lutar contra eles amanhã (domingo)", seguiu.

Hamilton mostrou uma enorme preocupação depois de sofrer o acidente no terceiro treino livre. A batida destruiu a dianteira de seu carro e havia o risco até mesmo de não conseguir disputar o treino oficial de classificação por causa do pouco tempo para consertar o monoposto. O trabalho da Mercedes, entretanto, foi ágil e se concluiu ainda nos minutos iniciais do Q1 (primeira parte da classificação).

Para a corrida, apesar da grande vantagem obtida pela Ferrari - Leclerc foi por volta de 0s8 melhor -, Hamilton ressaltou que fará de tudo para ter um bom resultado. "Independente do clima, vou dar meu melhor e, tomara, entregar uma boa corrida para o pessoal", afirmou.

Seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas não conseguiu uma volta limpa no Q3 e ficou com a quarta colocação. O piloto revelou que tentará manter a calma e o foco na briga pela vitória. "Eu me senti bem, mas sofri com a curva 1 por conta do vento. Fica mais fácil cometer erros ali. Minha volta foi boa, mas também errei na minha mais rápida. O terceiro lugar era possível, só que a Ferrari também estava muito rápida", comentou.