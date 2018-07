Após perder duas primeiras provas, Wehrlein vai estrear pela Sauber no Bahrein

Pascal Wehrlein finalmente vai estrear pela Sauber. Após o alemão ficar de fora das duas primeiras provas da temporada 2017 da Fórmula 1, a equipe confirmou nesta terça-feira que o piloto está em condições de participar do GP do Bahrein, marcado para o próximo domingo, no circuito de Sakhir.

Wehrlein realizou a sua estreia na Fórmula 1 em 2016, pela Manor, sendo contratado pela Sauber ao término do campeonato, assumindo a vaga que no ano passado foi do brasileiro Felipe Nasr. O alemão, porém, não pôde dos dois primeiros GPs de 2017, na Austrália e na China, porque ainda se recuperava dos efeitos do acidente sofrido na Corrida dos Campeões, realizada em janeiro, nos Estados Unidos.

Por causa disso, Wehrlein foi substituído nessas duas corridas por Antonio Giovanizzi, piloto reserva da Ferrari. O italiano ficou em 12.º lugar na sua estreia na Fórmula 1, em Melbourne, e abandonou o GP da China, disputado no último fim de semana, em Xangai.

Wehrlein perdeu a primeira semana de testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1, mas participou do segundo período de atividades em Barcelona. Depois, foi para a Austrália, até competiu nas duas primeiras sessões de treinos livres do GP, mas acabou ficando fora do restante das atividades do fim de semana e também da prova na China por causa da lesão nas costas, sofrida no acidente na Corrida dos Campeões, que envolveu o brasileiro Felipe Massa. Agora, recuperado, enfim estreará pela Sauber.