Após Petrov, Caterham anuncia patrocinador russo A equipe Caterham anunciou nesta segunda-feira que fechou um patrocínio com a empresa petroquímica russa Sibur para a temporada 2012 da Fórmula 1. O acordo foi oficializado apenas três dias depois do russo Vitaly Petrov ser contratado para pilotar pela escuderia no campeonato, em substituição ao italiano Jarno Trulli.