Após pole, Bottas diz estar 'mais faminto por vitória do que qualquer outro'

Valtteri Bottas conquistou neste sábado a sua primeira pole na temporada de 2018 da Fórmula 1, com direito ao recorde da pista em Spielberg com 1min03s130, e vai largar na ponta do GP da Áustria. O piloto finlandês, que ficou 0s019 à frente do companheiro de Mercedes, o inglês Lewis Hamilton, celebrou o resultado e disse estar com mais vontade de vencer neste domingo do que qualquer outro.

"Preciso de uma boa largada limpa amanhã (domingo) e não tem necessidade de ser um herói na primeira curva. Posso garantir que estou com mais fome pela vitória do que qualquer outro piloto no grid", disse.

Depois da classificação, Valtteri Bottas afirmou que a evolução no carro da Mercedes durante o fim de semana foi determinante para que ele pudesse largar em primeiro no circuito de Spielberg.

"Durante todo o fim de semana conseguimos fazer uma evolução no acerto do carro e tivemos uma evolução aerodinâmica para esse GP. Eu realmente senti que o carro estava excelente e consegui melhorar entre a primeira e a segunda volta. Na última volta eu sabia que havia um décimo para melhorar desde a primeira tentativa. Consegui encontrá-lo e precisava disso", falou.

Em 2017, Valtteri Bottas também foi pole na Áustria e acabou vencendo a corrida. O traçado de Spielberg nos últimos anos tem favorecido a escuderia - desde 2014 que os carros prateados vencem a etapa austríaca da competição. Nesta temporada, o finlandês busca o seu primeiro triunfo. Ele é o quarto colocado do campeonato, com 92 pontos.

A corrida terá largada neste domingo às 10h10 (de Brasília). O GP da Áustria é a nona etapa da temporada. Até aqui, Lewis Hamilton lidera o Mundial de Pilotos com 145 pontos, seguido de perto pelo alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, que está em segundo lugar com 131.