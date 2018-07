Após polêmica, Ferrari desiste de usar marca 'F150'

Mais cedo, a Ford anunciou que estava processando a Ferrari por suposta apropriação indevida da marca registrada de sua caminhonete. A intenção da montadora era impedir que a Ferrari utilizasse a marca F150 nos Estados Unidos.

Na nota, a Ferrari explicou que o nome não teve qualquer ligação com interesses comerciais. Era apenas a abreviação do nome original do carro - Ferrari F150th Italia - uma homenagem ao 150º aniversário da unificação da república italiana.

Para acabar com qualquer mal entendido, a escuderia italiana anunciou que não mais utilizará a abreviatura F150, apenas o nome completo do modelo.