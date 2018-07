Após problemas, Ferrari troca chassi de Sebastian Vettel nos EUA

A Ferrari decidiu trocar o chassi do carro de Sebastian Vettel para o terceiro treino livre do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1. O piloto alemão terá o novo chassi para o último treino livre e para a classificação neste sábado, no Circuito das Américas, em Austin.

+ Hamilton volta a deixar Vettel para trás no 2.º treino livre nos EUA

A mudança, não programada, se deveu a reclamações de Vettel durante o segundo treino livre. Instável, o alemão chegou a rodar na pista e parar na caixa de brita. "Foi uma tarde complicada e um treino não muito fácil. Mas o carro está rápido, então não precisamos nos preocupar muito com isso."

Segundo reclamação do piloto, havia certa irregularidade no encaixe do monoposto, o que prejudicava sua performance. Mesmo assim, ele foi o terceiro mais rápido no segundo treino livre, com os pneus ultramacios. "A única volta boa que fiz foi com os ultramacios. Antes disso, cometi um erro ao assumir muito risco e forçando demais."

Vettel entra no GP dos EUA pressionado pelo inglês Lewis Hamilton. O piloto da Mercedes tem 59 pontos de vantagem na liderança e poderá se sagrar campeão da temporada já neste fim de semana. Hamilton assegura o tetracampeonato se vencer a corrida e Vettel terminar ao menos na sexta colocação no domingo.