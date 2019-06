Após punição a Vettel, Hamilton ganha GP do Canadá e dispara na liderança da F-1

Quando a fase é boa, tudo conspira a favor. Mais do que nunca fazendo valer a máxima, Lewis Hamilton, mesmo cruzando a linha de chegada em segundo, foi declarado vencedor do GP do Canadá, neste domingo, devido a uma punição ao alemão Sebastian Vettel, que terminou à frente do britânico na sétima etapa do Mundial de Fórmula 1, mas acabou punido pelos comissários da prova devido a uma manobra considerada perigosa.

O momento decisivo ocorreu na 48ª volta no Circuito Gilles Villeneuve, quando o piloto da Mercedes tentava se aproximar do tedesco. Vettel acabou errando na chicane, foi para a grama e quase tocou em Hamilton ao voltar à pista, mas se manteve na ponta. O lance ficou sob investigação por alguns instantes, até que os comissários decidiram impor uma sanção ao alemão de cinco segundos. Ao cruzar a linha de chegada apenas a dois de vantagem do rival, o piloto da Ferrari acabou ficando em segundo lugar.

Após a prova, inconformado com a decisão, o alemão quatro vezes campeão do mundo ainda realizou um pequeno protesto em frente à plateia próxima ao pódio ao trocar a placa de segundo lugar que estava em frente ao seu carro com a de Hamilton. Em terceiro lugar, e apenas se lamentando pela má estratégia de sua equipe, a Ferrari, completou o pódio o monegasco Charles Leclerc.

Indiferente à irritação do oponente e de parte do público, que o vaiou no pódio, o inglês comemorou seu quinto triunfo no ano, o sétimo no Canadá e o 78º na carreira, e a chegada aos 162 pontos na liderança da classificação. Seu colega de escuderia, o finlandês Valtteri Bottas ocupa o segundo posto, agora com 133, seguido por Vettel, que tem 100 pontos, e o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que chegou aos 88, em quarto lugar.

Na prova, as primeiras posições contaram com poucas alterações nas primeiras voltas em relação ao grid. Logo na largada, Hamilton empreendeu rápida disputa com Leclerc pelo segundo posto, mas manteve o segundo lugar, enquanto Vettel não era incomodado na ponta. Com os pilotos largando com pneus médios e trocando-os por volta da 30ª volta, as posições se mantiveram até o fim. Já Valtteri Bottas, que fez de sua volta mais rápida o recorde da pista (1min13s078), terminou em quarto. Ele foi seguido por Max Verstappen (Red Bull), Daniel Ricciardo (Renault), Nico Hulkenberg (Renault), Pierre Gasly (Red Bull), Lance Stroll (Racing Point) e Daniil Kvyat (Toro Rosso), que fecharam os dez primeiros lugares.

A próxima etapa de um total de 21 provas que compõem o Mundial de Fórmula 1 em 2019 está marcada para o próximo dia 23 de junho, no Grande Prêmio da França, sediado no Circuito de Paul Ricard.

Confira a classificação final do GP do Canadá:

1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 1h29min07s084

2) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), a 3s658

3) Charles Leclerc (ALE/Ferrari), a 4s696

4) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), a 51s043

5) Max Verstappen (HOL/Red Bull), a uma volta

6) Daniel Ricciardo (AUS/Renault) a uma volta

7) Nico Hülkenberg (ALE/Renault) a uma volta

8) Pierre Gasly (FRA/Red Bull), a uma volta

9) Lance Stroll (CAN/Racing Point), a uma volta

10) Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), a uma volta

11) Carlos Sainz Jr. (ESP/McLaren), a uma volta

12) Sergio Pérez (MEX/Racing Point), a uma volta

13) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo), a uma volta

14) Romain Grosjean (FRA/Haas), a uma volta

15) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo), a uma volta

16) George Russell (ING/Williams), a duas voltas

17) Kevin Magnussen (DIN/Haas), a duas voltas

18) Robert Kubica (POL/Williams), a duas voltas

Abandonaram a prova:

19) Alexander Albon (TAI/Toro Rosso)

20) Lando Norris (ING/McLaren)