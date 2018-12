Após quinto título da MotoGP, Marc Márquez passa por cirurgia no ombro

O espanhol Marc Márquez foi submetido nesta terça-feira a uma cirurgia no ombro esquerdo. Soberano na MotoGP desde sua entrada na categoria, o piloto de 25 anos foi operado para corrigir um recorrente deslocamento no local, problema que o incomodou bastante ao longo desta temporada.

De acordo com comunicado pela própria MotoGP, o procedimento foi realizado com sucesso no Hospital Universitário Dexeus, em Barcelona. Márquez deve receber alta em até 48 horas para iniciar as seis semanas previstas de recuperação em casa, na cidade de Cervera. A expectativa é que ele esteja em plena forma para participar dos primeiros testes de 2019, em Sepang, na Malásia, em fevereiro.

Márquez viu o problema em seu ombro incomodá-lo diversas vezes ao longo do ano. Em algumas quedas durante a temporada, deixou a pista após deslocá-lo. Nem isso, no entanto, impediu que o espanhol conquistasse seu quinto título na principal categoria da motovelocidade, o terceiro seguido.

A superioridade de Márquez em 2018 foi traduzida nos números. O espanhol venceu nove das 18 provas disputadas na temporada e faturou o título com três etapa de antecipação. Ele encerrou o Mundial com 321 pontos, 76 à frente do vice-campeão Andrea Dovizioso.