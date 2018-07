Após reação no campeonato, Massa confia em permanência na Ferrari

YEONGAM - Fortalecido pelos recentes resultados na Fórmula 1, Felipe Massa revelou que está confiante em um novo contrato com a Ferrari, para a temporada 2013. O brasileiro não chegou a estipular uma data para acertar sua renovação, mas disse que o acordo deve acontecer "logo".

"Não tenho nenhuma dúvida [sobre a renovação]. Mas, de qualquer jeito, vamos esperar pelo tempo certo", afirmou Massa, confiante. "Quando você recebe a aprovação de ambos os diretores [da Ferrari], você ganha confiança. Para ser honesto, acho que vai acontecer logo", declarou, em entrevista ao site Autosport.

Massa ganhou fôlego novo ao chegar em quarto lugar no GP da Coreia do Sul, neste domingo, após ficar em segundo no GP do Japão, na semana passada. No circuito sul-coreano, o brasileiro apresentou ritmo suficiente para subir ao pódio, mas se contentou com a quarta posição porque não quis atacar o companheiro de equipe Fernando Alonso, que está na briga pelo título.

"No final, me aproximei de Fernando, mas atacá-lo nunca foi uma opção. Sei como é importante esses pontos na luta pelo título. A equipe inteira está se esforçando para ajudá-lo e eu também", afirmou Massa, que não tem chances de brigar pelo troféu.

Mesmo fora do pódio, o brasileiro comemorou o resultado na Coreia. "Foi mais uma corrida fantástica para mim. Consegui pilotar com um grande ritmo do início até o fim. Tirei 100% do potencial do carro o tempo inteiro", disse o piloto, que largou em sexto e ganhou duas posições logo na largada, ao passar Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen.