Após realizar três cirurgias, estado de saúde de Robert Kubica é 'bom'

Roma - O estado de saúde do piloto polonês de Fórmula 1 Robert Kubica é "bom" após ter sido submetido a três cirurgias nos últimos dias, informaram nesta segunda-feira fontes do hospital italiano onde se recupera.

"As condições de saúde são boas, as partes que foram operadas não sofreram nenhuma infecção e todos os parâmetros vitais se encontram dentro do normal", divulgou o último boletim médico sobre o estado do piloto.

Kubica se recupera no departamento de Reabilitação do hospital Santa Corona de Pietra Ligure, na Itália, após ter sido submetido a três operações.