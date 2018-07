Após renovar com Hamilton, Mercedes confirma permanência de Bottas para 2019

Um dia depois de confirmar a renovação do contrato do inglês Lewis Hamilton por dois anos, a Mercedes anunciou nesta sexta-feira que também acertou a permanência do finlandês Valtteri Bottas para a próxima temporada da Fórmula 1.

O compromisso foi oficializado no mesmo dia de disputa dos primeiros treinos livres do GP da Alemanha, no circuito de Hockenheim, onde o piloto de 28 anos de idade abriu as atividades de pista com um quinto lugar - o seu companheiro de equipe ficou em segundo, atrás apenas do australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull.

Piloto titular da Mercedes desde o início da temporada de 2017, Bottas acumula três vitórias e cinco pole positions pela equipe, com a qual a assinou a renovação do seu contrato por mais um ano, sendo que uma cláusula do mesmo também prevê a opção da prorrogação do acordo para o campeonato de 2020.

O piloto da Finlândia comemorou o acerto fechado com o time e lembrou que não poderia haver lugar melhor do que a Alemanha para o anúncio deste novo compromisso firmado. "É uma grande notícia que vou correr pela Mercedes em 2019 e é legar anunciar isso aqui em Hockenheim - não apenas a corrida na casa da Mercedes, mas também o circuito onde consegui as minhas primeiras vitórias em 2007", afirmou Bottas, lembrando do início de sua carreira no automobilismo.

O finlandês é o atual quinto colocado deste Mundial de F-1 e esta renovação de contrato foi uma bela motivação extra para o piloto, que seguirá como companheiro de equipe de Hamilton e espera conquistar junto com o inglês mais um título da construtores da elite máxima do automobilismo.

"Nós temos uma grande batalha em nossas mãos agora, então é bom ter o futuro claro para todos - isso significa que nós podemos ter um foco total (apenas) na luta pelo campeonato. Obviamente, meu objetivo é manter a performance em um alto nível, e fazer com que seja uma escolha óbvia para a equipe quando vir a decidir os seus planos para 2020 também", ressaltou Bottas, já projetando a sua permanência por mais dois anos.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, também exaltou o desempenho que vem sendo exibido pelo finlandês ao celebrar a renovação do contrato do piloto. "As performances de Valtteri estão sendo excelentes nesta temporada e, se não fosse por nossos erros (da equipe nas corridas) e por infelicidades, ele poderia estar liderando o campeonato de pilotos no momento", ressaltou o dirigente, apesar de hoje Bottas estar 67 pontos atrás do alemão Sebastian Vettel, atual líder do Mundial pela Ferrari.

Wolff ainda fez questão de destacar que Bottas tem uma "inquestionável velocidade" na pista e elogiou o "caráter" do finlandês. "Sua relação com toda a equipe com Lewis é aberta e sincera. Esses são os ingredientes que precisamos quando estamos lutando com grandes rivais em dois campeonatos (de pilotos e construtores)", reforçou.

Os valores do acordo com o finlandês não foram divulgados, mas certamente são bem inferiores aos acertados para renovação do contrato de Hamilton, tetracampeão do mundo, que receberá estimadas 40 milhões de libras (aproximadamente R$ 200 milhões) por temporada, de acordo com informações da imprensa europeia.