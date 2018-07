Após repetir posição do grid de largada nos EUA, Massa comemora 11ª colocação

O brasileiro Felipe Massa não escondeu a insatisfação com a 11.ª posição no grid de largada para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, em Austin, na semana passada. No entanto, quase sete dias depois, o piloto da Williams desta vez comemorou a mesma colocação no treino oficial de classificação para GP do México, que será realizado neste domingo.

"No meu ponto de vista, eu estou feliz com minha volta. Se eu ficasse em 10.º, até preferiria ser 11.º. Aqui é uma pista onde nunca se usa o lado de fora, fica um pouco de sujeira, então largar no lado ímpar é melhor. Tomara que continue assim e tenha uma boa largada", disse Felipe Massa em entrevista concedida ao canal de TV a cabo SporTV.

No GP dos Estados Unidos, o piloto da Williams terminou a corrida na nona colocação. O inglês Lewis Hamilton venceu a prova em Austin e pode se sagrar tetracampeão na Cidade do México.

"Eu fiz a minha melhor volta que eu podia com o carro. Foi quase a volta perfeita. Infelizmente não foi o suficiente para eu entrar no Q3. Vamos nos concentrar na corrida amanhã (domingo) e ver o que conseguimos. Nós estamos na briga e isso é a coisa mais importante", afirmou Felipe Massa.