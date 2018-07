Stock Car confirma Campo Grande como palco da próxima etapa

Campo Grande será mesmo o palco da nona etapa da temporada 2015 da Stock Car. Após uma visita de membros da Vicar, empresa organizadora da categoria, a capital do Mato Grosso do Sul teve confirmada a realização da próxima corrida, que está marcada para 13 de setembro.

Campo Grande ficou quatro anos fora do calendário da Stock Car, já tendo recebido 11 provas da categoria. O seu retorno ao calendário acabou sendo definido em razão da impossibilidade de Brasília sediar a nona etapa da temporada, pois as reformas do circuito da capital federal foram paralisadas.

Porém, recentemente houve uma mudança no comando da cidade, com Alcides Bernal assumindo a prefeitura de Campo Grande no final de agosto. Na reunião com os membros da Vicar, porém, o atual mandatário assegurou a manutenção do compromisso de sediar a próxima etapa do campeonato da Stock Car.

"Conversamos com o prefeito e ele demonstrou interesse em continuar com o que havia sido acordado com a gestão anterior. Reapresentamos nossos projetos de adequação para o autódromo e ele confirmou que a pista estará pronta no dia 11", comentou Jean Brambila, gerente da Vicar.

Assim, a pista de Campo Grande passará por ajustes nos próximos dias para ter condições de receber a próxima etapa da Stock Car, com as atividades de pista começando na próxima sexta-feira, com a realização de treinos livres.

Após a disputa de oito etapas, Marcos Gomes lidera o campeonato com 182 pontos, seguido por Cacá Bueno, com 151. Depois da etapa de Campo Grande, serão disputadas mais três etapas, em Curitiba, Tarumã e Interlagos.