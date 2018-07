Após reunião, McLaren mantém indefinição sobre pilotos

A iminente ida de Fernando Alonso da Ferrari para a McLaren gerou uma dúvida sobre quem será o companheiro do espanhol em 2015. Para resolver esta situação, os dirigentes da equipe se reuniram nesta quinta-feira em sua sede, na cidade inglesa de Woking, mas não foi desta vez que chegaram a uma conclusão.

Um porta-voz da equipe explicou que "a reunião do conselho foi concluída, mas nenhuma decisão foi tomada sobre a dupla de pilotos para 2015". Com isso, o inglês James Button e o dinamarquês Kevin Magnussen, titulares da McLaren em 2014, seguem disputando uma posição no cockpit para a próxima temporada.

A demora na decisão estaria incomodando Magnussen e Button, que estiveram em um evento promocional de um dos patrocinadores da McLaren nesta quinta-feira. O inglês, no entanto, fez questão de se mostrar tranquilo. "Eu estou realmente confortável agora, e independente do que acontecer eu sei que terei um grande ano no ano que vem."

O retorno de Alonso à McLaren, por onde passou em 2007, gerou uma dúvida na direção da equipe: apostar na experiência de Jenson Button, 34 anos, ou na promessa Magnussen, de 22. Vale lembrar que a partir do próximo ano a escuderia britânica deve voltar a brigar entre as melhores da Fórmula 1, já que retomará uma vitoriosa parceria com a Honda.

No que depender de Button, este lugar será dele em 2015, mas o britânico se mantém cauteloso sobre a continuidade na equipe. "Novos desafios são empolgantes, seja na McLaren com um companheiro empolgante ou em outro lugar. Então, estou bem, mas quero que isso seja definido", comentou.