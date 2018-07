Após revés, Vettel cobra reação rápida da Red Bull Líder isolado do Mundial de Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel não quer dar chances aos rivais em sua busca pelo bicampeonato. Depois do revés no domingo passado, o atual campeão cobrou uma reação rápida da Red Bull nas próximas corridas para evitar o crescimento do espanhol Fernando Alonso.