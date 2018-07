Após rixa, Webber nega ter pensado em deixar Red Bull Depois de ter entrado em conflito com Sebastian Vettel no GP da Malásia, etapa passada do Mundial de Fórmula 1, Mark Webber negou nesta quinta-feira que tenha pensado em deixar a Red Bull antes do final desta temporada, como a mídia chegou a especular nas últimas três semanas. Prestes a disputar neste domingo, em Xangai, o GP da China, o piloto australiano enfatizou que pretende cumprir normalmente o calendário de 2013 da categoria.