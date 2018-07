Após rodada, Massa lamenta dia ruim na Índia

NOVA DÉLHI - O brasileiro Felipe Massa admitiu que o seu dia foi péssimo na Índia. Sétimo colocado no primeiro treino livre para o 17º GP da temporada 2012, o piloto da Ferrari teve a sua participação na segunda atividade da sexta-feira comprometida com uma rodada, provocada, segundo ele, pela falta de equilíbrio no carro. Assim, registrou apenas o 15º melhor tempo dos treinos livres.

"Foi um dia bastante difícil, especialmente no período da tarde. A primeira sessão correu bem e nós fomos capazes de fazer tudo o que tínhamos planejado. Mas, na segunda, quando nós mudamos o pneu duro para o macio, o equilíbrio do carro não foi mais o mesmo e foi se tornando muito difícil de pilotar, a tal ponto que eu acabei rodando", disse.

Com a rodada, Massa não teve mais condições de voltar para a pista, por conta do desgaste dos pneus, e não realizou a simulação de corrida programada. O brasileiro só fez simulações de pit stop na fase final do segundo treino livre pra o GP da Índia.

"Infelizmente, isso danificou o pneu e por isso não pude fazer o trabalho de trecho longo que era uma das nossas prioridades. Na meia hora final, portanto, me concentrei nos treinos de pit stop, a única coisa possível com a condição dos pneus", afirmou.