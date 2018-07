Após ser 12º, Hamilton diz que pilotou 'como um idiota'

"Eu apenas pilotei como um idiota", disse Hamilton. "Essa foi a pior pilotagem minha em um longo, longo tempo. Sinto muito pela equipe", completou o inglês, que ficou na terceira colocação no Q1, mas depois teve dificuldades no Q2, ficando atrás do alemão Adrian Sutil, da Force India, na sua última volta.

Ambos os pilotos e suas equipes foram chamados pelos comissários de pista, que investigam o incidente. "Sim (eu fui atrapalhado), mas não há nada que posso fazer sobre isso", disse Hamilton. "Eu deveria ter feito uma volta antes disso. Eu só não pilotei bem. Não há realmente muito mais a dizer. Eu foi rápido no Q1 e então eu não sei. Eu vou fazer o que puder, de onde eu estou, mas vai ser difícil".

Este foi o pior o treino de classificação de Hamilton nesta temporada e a sua pior posição de largada desde o GP da Espanha de 2012, em que começou de último lugar por causa de uma punição por um erro cometido pela McLaren.

O péssimo treino deve atrapalhar a aspiração de Hamilton de lutar pelo título do Mundial de Pilotos, em que ele ocupa a terceira colocação, com 58 pontos a menos do que o líder Vettel, que faturou a pole position neste sábado. Assim, Hamilton pode se inspirar na excelente atuação do mexicano Sergio Pérez no GP da Itália de 2012, quando largou da 12ª posição e terminou em segundo lugar na prova vencida exatamente pelo inglês.